Російські окупанти знову обстріляли Сумську область: зафіксовано 40 прильотів

Російські окупанти з гранатометів обстріляли Сумську область.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Вчора, близько 22 години, росіяни відкрили вогонь з гранатометів по території Краснопільської громади. Усього 40 прильотів", - написав він.

За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

Варто зазначити, що протягом вечора 26 вересня і ранку 27 вересня окупанти обстрілювали територію Шалигінської громади Сумщини. Було зафіксовано близько 20 прильотів. Також 27 вересня окупанти двічі з артилерії обстріляли територію Середино-Будської громади. Обстріли велися з самохідної артилерійської установки - у першому випадку було 9 прильотів, у другому - 12.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 217-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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