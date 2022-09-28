Російські окупанти знову обстріляли Сумську область: зафіксовано 40 прильотів

Під вогнем опинилася Краснопільська громада.
Російські окупанти з гранатометів обстріляли Сумську область.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Вчора, близько 22 години, росіяни відкрили вогонь з гранатометів по території Краснопільської громади. Усього 40 прильотів", - написав він.
За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.
Варто зазначити, що протягом вечора 26 вересня і ранку 27 вересня окупанти обстрілювали територію Шалигінської громади Сумщини. Було зафіксовано близько 20 прильотів. Також 27 вересня окупанти двічі з артилерії обстріляли територію Середино-Будської громади. Обстріли велися з самохідної артилерійської установки - у першому випадку було 9 прильотів, у другому - 12.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 217-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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