Російські військові знову перейшли в наступ на Курщині.

Про це повідомляє Telegram-канал "Говорять снайпер+".

"Росіяни знову перейшли в наступ на Курщині. Накопичені резерви дають свій результат, подекуди ворог має просування", – йдеться у повідомленні.

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Раніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Курщині. Для атак українських позицій ворог застосував традиційну тактику – десантування піхоти на БМП.

Нагадаємо, днями російські морські піхотинці, ймовірно, за підтримки військових з КНДР кинулися на українські позиції в Курській області. 810-та бригада морської піхоти РФ і північнокорейські солдати атакували позиції ЗСУ з застосуванням щонайменше 14 БТРів, десять з яких було знищено.

Хто автор Telegram-каналу "Говорять снайпер+"

Станіслав Бунятов, відомий під позивним "Осман", є молодшим сержантом, командиром відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар" і засновником телеграм-каналу "Говорять снайпер+". Він приєднався до лав Збройних сил України у березні 2022 року, коли добровільно вступив у ряди оборонців під час російського вторгнення, зустрівши ворога в Мелітополі.

Після інтенсивного навчання Бунятов отримав посаду навідника в батальйоні "Айдар". Пізніше він став стрільцем-снайпером та марксменом, активно беручи участь в оборонних і наступальних діях у таких важливих локаціях, як Хромове, Кліщіївка, Бахмут та інших стратегічних точках.

Незважаючи на асоціації з його позивним, Станіслав Бунятов сам визнає, що не є кваліфікованим снайпером і не проходив офіційної підготовки на цю спеціальність. Бунятов чітко зазначає, що його імідж снайпера базується більше на інтерпретаціях та уявленнях противника, ніж на реальних фактах. Він не має формальної підготовки як снайпер, але його вміння вести бій і тримати оборону в складних умовах зробили його відомим у широких колах.

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