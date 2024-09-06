Російські окупанти знову розстріляли українського військовополоненого: що відомо

Жорстоке вбивство окупанти зафіксували на відео та опублікували в Мережі. Така публічна демонстрація насильства вкотре доводить садизм і жорстокість російських солдатів.

Російські військові вчинили черговий воєнний злочин. Вони вбили українського військовополоненого та оприлюднили відео страти.

Про це повідомляє Проєкт "Хочу жити".

Жорстоке вбивство окупанти зафіксували на відео та опублікували в Мережі. Така публічна демонстрація насильства вкотре доводить садизм і жорстокість російських солдатів.

Після скоєного злочину окупант у відео цинічно заявив, що вони прийшли "звільняти" землю, яка нібито "належить" Росії, від "ворогів" та "нацизму".

У Проєкті зазначили, що нове вбивство українського військовополоненого є нагадуванням про те, що участь у війні на боці Росії означає співучасть у кровопролитті та злочинах, за які доведеться відповідати всім загарбникам.

"Українські спецслужби знають майже про всі подібні злочини окупантів. Оприлюднене відео чергової страти російськими солдатами українського військовополоненого спрощує процес ідентифікації воєнних злочинців", – йдеться у повідомленні.

Російський загарбник, який стріляв в україхнського полоненого / Скриншот з відео

У Проєкті нагадали, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності, і винні не залишаться безкарними.

Нагадаємо, раніше російські військові скоїли черговий воєнний злочин! Окупанти знову цинічно розстріляли українських військовополонених. Вбивство двох військових ЗСУ потрапило на відео, зняте поблизу села Роботине Пологівського району Запорізької області. Наші хлопці були без зброї і не чинили опору.

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