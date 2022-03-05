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Російські окупанти знову розстріляли житлові будинки Харкова

Російські окупанти знову розстріляли житлові будинки Харкова

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Російські окупанти знову розстріляли житлові будинки Харкова

t.me/dsns_telegram

Інформація щодо постраждалих з'ясовується.

Російські окупанти розстріляли житлові будинки мікрорайону Північна Салтівка в місті Харків.

Як повідомляє ДСНС України на офіційній сторінці в Telegram, станом на 17:00, 5 березня, внаслідок авіаударів попередньо пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків. Квартири на верхніх поверхах поверхах загорілися.

© t.me/dsns_telegram
t.me/dsns_telegram

Кількість будинків уточнюється, а інформація щодо постраждалих з'ясовується.

© t.me/dsns_telegram
t.me/dsns_telegram

"Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 од. техніки. У зв'язку з постійними обстрілами роботи підрозділів ДСНС призупиняються", – йдеться у повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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