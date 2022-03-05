Російські окупанти знову розстріляли житлові будинки Харкова

Інформація щодо постраждалих з'ясовується.

Російські окупанти розстріляли житлові будинки мікрорайону Північна Салтівка в місті Харків.

Як повідомляє ДСНС України на офіційній сторінці в Telegram, станом на 17:00, 5 березня, внаслідок авіаударів попередньо пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків. Квартири на верхніх поверхах поверхах загорілися.

t.me/dsns_telegram

Кількість будинків уточнюється, а інформація щодо постраждалих з'ясовується.

t.me/dsns_telegram

"Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 од. техніки. У зв'язку з постійними обстрілами роботи підрозділів ДСНС призупиняються", – йдеться у повідомленні.