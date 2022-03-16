Російські окупанти знову вдарили по Києву: стався обвал у багатоповерхівці, є постраждалі (фото)

Рятувальники розбирають конструкції.
У Києві 16 березня внаслідок ворожого обстрілу стався обвал у житловому будинку. Попередньо постраждали двоє людей, 37 мешканців евакуйовані.
Про це інформує ДСНС.
Відомо, що інформація про інцидент надійшла рятувальникам близько 06.16. Встановлено, що уламки снаряду влучили у 12-поверховий житловий будинок, після чого і стався обвал на 12-му та технічному поверхах. Також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.
Станом на 07:45 ліквідовано загорання на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів, а також у квартирі на верхньому поверсі. У дев’ятиповерховому житловому будинку горіння не спостерігається.
Попередньо, рятувальники евакуювали близько 37 осіб, з них двоє - травмовані. Роботи з пошуку постраждалих та розбирання конструкцій тривають.
На місці події працює 35 осіб особового складу та 8 одиниць техніки ДСНС, зокрема психологи Служби порятунку.
Нагадаємо, окупанти вбили мирного мешканця під Києвом: німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину росіян (відео).
Як повідомлялося, у Києві 15 березня окупанти обстріляли житлові будинки, зруйнувавши їх. Снаряди влучили у дві багатоповерхівки в Святошинському районі, одну - в Подільському, а також — в один приватний будинок. Пошкоджено ударною хвилею вхід в одну зі станцій метро.
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