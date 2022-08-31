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Російські окупанти знову завдали удару по Слов'янську

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Російські окупанти знову завдали удару по Слов'янську

Ворог продовжує атакувати мирні міста Донецької області.

У ніч проти 31 серпня окупанти завдали удару не лише по Краматорську, а й по Слов'янську.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє мер міста Вадим Лях.

"Середа, 31 серпня. Ніч знову пройшла неспокійно. Прилетіло на вул. Торська та Світлодарська. На щастя, обійшлося без жертв. Бережіть себе. Не забувайте про те, що у місті проводиться евакуація", - написав він.

Варто зазначити, що вночі також ворог завдав удару по центру Краматорська, де пошкоджено багатоповерхівки та є поранені.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 189-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
563
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