Російські окупанти зняли на відео власний обстріл "Азовсталі"

Російські війська обстрілюють завод "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають як українські військові, так і цивільні. При цьому окупанти фіксують свої обстріли на відео.

Так, один з таких відеозаписів обстрілу "Азовсталі" загарбники зробили 4 травня.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши відповідні кадри 5 травня.

"Окупанти продовжують транслювати обстріли "Азовсталі" майже в прямому етері. Відео за вчора. "Азовсталь". Не тільки з моря…" – йдеться у повідомленні заступника мера.

Нагадаємо, 4 травня нардеп Давид Арахамія повідомив, що російські війська прорвалися на "Азовсталь", але зв'язок з українськими захисниками залишається. "Азовці" того ж дня повідомили, що вони все одно перебувають на заводі, де тривають кровопролитні бої.

Вже 5 травня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що станом українські військові відтіснили окупантів з "Азовсталі".

Цього ж дня бійці "Азова" закликали світову спільноту та президента, врятувати поранених українських військових з "Азовсталі", які відчувають страшенні муки від тяжких ран, отриманих під час боїв з окупантами, і відсутності меддопомоги.

Завершився другий етап евакуації з Маріуполя - звернення Зеленського за 5 травня

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