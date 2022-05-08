Російські окупанти зосередили основні зусилля на знищенні аеродромної інфраструктури — Генштаб

Російські окупанти зосередили основні зусилля на знищенні аеродромної інфраструктури.
Мета ворога - унеможливлення дій нашої авіації.
Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“Мета - унеможливлення дій нашої авіації, у тому числі БпЛА “Байрактар”, підтримки дій підрозділів з повітря у смузі відповідальності угруповання Об’єднаних сил та у Чорноморській операційній зоні”, - розповіли у Генштабі ЗСУ.
Там також додали, що російські окупанти наростили інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря.
Нагадаємо, що Зеленський провів у Києві перемовини з президенткою Бундестагу ФРН.
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