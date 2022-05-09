Російські окупанти зосередили сили на спробі взяття Рубіжного та наступу на Лисичанськ - Гайдай

Російські окупанти зосередили сили на спробі взяття Рубіжного та наступу на Лисичанськ - Гайдай

За підтримки авіації та артилерії основні зусилля російські окупанти зосередили на спробі взяття під контроль Рубіжного та підготовці до продовження наступальних дій в напрямку Лисичанська.

Ворог збільшив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіянам байдуже, що нищити, а от мобілізовані в так званій "ЛНР" навіть не розуміють, що завтра не буде що пити його дружині та дитині. За підтримки авіації та артилерії основні зусилля ворог зосередив на спробі взяття під контроль Рубіжного та підготовці до продовження наступальних дій в напрямку Лисичанська. Збільшив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ", - зазначив він.

Втім, Гайдай наголосив, що на території Луганської та Донецької областей за добу було успішно відбито шість атак росіян, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п’ять одиниць автомобільної техніки. Підрозділи ППО збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

За минулий тиждень відбито 71 ворожу атаку. Знищено 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, п'ять спеціальних броньованих автомобілів, чотири одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (зокрема один паливозаправник). Підрозділами ППО збито два літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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