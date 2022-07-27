Російські окупанти зранку знову обстріляли Миколаїв: яка ситуація в області

Зранку 27 липня окупанти знову обстріляли Миколаїв.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Зранку, 27 липня, близько 06:20, Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією, потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав він.

Окрім Миколаєва ворож також не припиняв обстріли і інших районів області.

Так, вчора, 26 липня, у Миколаївському районі о 10:25 внаслідок ворожих обстрілів в с. Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа господарчої будівлі та частково зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Також внаслідок обстрілів, 26 липня, у с. Котляреве Шевченківської громади горіли поля ячменю та пшениці. Постраждалих немає.

Вночі, 27 липня, орієнтовно о 02:50 обстрілів зазнало селище Весняне Веснянської громади. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено біля восьми приватних житлових будинків та дві легкові автівки.

У Баштанському районі 26 липня орієнтовно о 16:00 обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Зруйновані мережі електроопор та було влучання в домогосподарство. Постраждалих немає. Також орієнтовно о 02:00, 27 липня були обстріли поза межами с. Широке. Постраждалих немає.

Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Так, 26 липня у селищі Березнегувате внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави.

Також протягом минулої доби під вогнем опинилися с. Лепетиха та с. Кавказ Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих відсутня. Пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 154-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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