Російські окупанти зробили кілька спроб наступу на Кривий Ріг — Вілкул

Російські окупанти зробили кілька спроб наступу на Кривий Ріг — Вілкул

Інтенсивність ворожих обстрілів у напрямку міста значно збільшилася.

Російські окупанти почали інтенсивніше обстрілювати населені пункти Дніпропетровської області в напрямку Кривого Рогу. Ворог зробив спроби перейти в наступ, але під вогнем ЗСУ змушений був відступити.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

"За останню добу значно збільшилася інтенсивність обстрілів з боку противника. Так вночі було два прильоти "Смерчів" на околиці села Новолатівка. Сьогодні обстріляні наші території в районі Зеленодольської громади, населених пунктів Новопавлівка, Нововоронцовка, Трудолюбівка, Князівка та ряду інших", - написав він.

За словами Вілкула, жертв внаслідок обстрілів, на щастя, не було.

Голова військової адміністрації додав, що російські війська кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, яка проходить всередині Херсонської області. У наступі використовували бронетехніку та піхотні підрозділи.

“Завдяки стійкості та героїзму наших солдатів успіху не мали. Ворог відступив, зазнавши значних втрат у техніці та живій силі”, - зауважив Вілкул.

Нагадаємо, напередодні жителів Кривого Рогу попередили, що найближчими днями очікується можливий перехід у наступ. Водночас у військовій адміністрації заспокоїли, що місто готове до захисту.

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