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Російські окупанти зруйнували будинок Гвоздьової: "Путін, я дім відбудую і всіх твоїх, нах**, у фундамент заллю"

Російські окупанти зруйнували будинок Гвоздьової: "Путін, я дім відбудую і всіх твоїх, нах**, у фундамент заллю"

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Російські окупанти зруйнували будинок Гвоздьової: "Путін, я дім відбудую і всіх твоїх, нах**, у фундамент заллю"

instagram.com/ilonagvozdeva

Хореографиня записала емоційне відеозвернення.

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася гіркою новиною – російські окупанти зруйнували її будинок у Києві.

Про це вона розповіла у своїх Instagram-stories.

"Гандони, виродки. Путін тварюка. Ну все, пи*да вам усім прийде скоро. С*ка, тепер мене на цій землі триматиме ненависть до всього російського народу. Ми жили і нікого не чіпали, але тепер це прокляття ляже на ваших дітей, і повірте, всі вони вам повернуть наповну", – написала знаменитість.

© instagram.com/ilonagvozdeva
instagram.com/ilonagvozdeva

Також розлючена Гвоздьова записала відеозвернення.

"Вони можуть зруйнувати наші будинки, міста, нашу країну, але, с*ка, їм ніколи нас не перемогти. Бо ми сильна і найсильніша на сьогодні нація на всьому білому світі! Путін – ху*ло, с*ка, я дім відбудую, б**ть, і всіх твоїх, нах**, закопаю, у фундамент заллю", – заявила зірка.

© instagram.com/ilonagvozdeva
instagram.com/ilonagvozdeva

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  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
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