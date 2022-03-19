Російські окупанти зруйнували лижну базу в Чернігові: фото наслідків бомбардування

Загарбники продовжують завдавати ударів по українській інфраструктурі.
Від обстрілів з боку російських військ постраждала лижна база в Чернігові, яка протягом багатьох років приймала лижні та біатлонні змагання.
Про це повідомляє Biathlon.com.ua.
Після чергового бомбардування головний корпус, де зокрема завжди жили молоді спортсмени, які не мали житла в Чернігові, було зруйновано.
Лижна база в Чернігові була побудована у 1977 році. Вона активно використовувалася під час проведення чемпіонатів України з біатлону, а також Гонок чемпіонів.
Зазначимо, що це вже не перший спортивний об'єкт в Україні, який зруйновала Росія. Раніше окупанти обстріляли футбольний стадіон імені Гагаріна, на якому виступав клуб Прем'єр-ліги "Десна".
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