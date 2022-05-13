Російські окупанти зруйнували міст у Рубіжному та зосередили зусилля на взятті міста - Гайдай

Російські окупанти зруйнували міст у Рубіжному та зосередили зусилля на взятті міста - Гайдай

Російські окупанти зруйнували міст у Рубіжному. Транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує.

Ворог продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над Рубіжним.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує. Сподіваюсь, на короткий проміжок часу", - наголосив очільник області.

Він зазначив, що за вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів вже вдруге. Спочатку у липні 2014-го і от тепер. Минулого разу вже в березні 2015-го міст відновили. А від літа 2014-го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ були визволені, і до відкриття відбудованого об'єкту, всі бажаючі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими.

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Гайдай також додав, що на Луганському та Донецькому напрямках захисниками України за минулу було добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника.

Підрозділи ППО збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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