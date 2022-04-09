Російські окупанти зруйнували об’єкти спортивної інфраструктури "Маріуполя"

У футбольного клуба не залишилось інфраструктури.

Об’єкти спортивної інфраструктури футбольного клубу "Маріуполь" не збереглися. Вони повністю зруйновані внаслідок обстрілів російською армією.

Про це повідомляє "ТаТоТаке" з посиланням на представників клубу.

Зараз вже не існує стадіону імені Володимира Бойка, спортивного комплексу "Іллічівець", бази, офісу та тренувальних полів "Маріуполя".

Тимчасовою резиденцією "Маріуполя", швидше за все, стане запорізький футбольний клуб "Мотор".

Нагадаємо, що бостонська спортивна асоціація (BAA) оголосила, що спортсменів з Росії та Білорусі не допустять до марафону в США, який відбудеться 18 квітня.

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