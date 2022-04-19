Російські окупанти зруйнували тенісний центр української федерації в Ірпені (фото)

Тенісний центр Федерації тенісу України, що знаходився в Ірпені Київської області, було повністю зруйновано внаслідок нападу Росії на Україну.

Центр офіційно припинив своє існування, повідомила пресслужба ФТУ.

Водночас на сторінці центру повідомляється, що внаслідок авіаудару ніхто не постраждав.

"Всі співробітники живі та здорові. Це найголовніше!", - йдеться у повідомленні.

Комплекс було побудовано 1 травня 2019 року. На його території відбувалися тренування, майстер-класи з українськими тенісистами, а також українські та міжнародні змагання з професійного та аматорського тенісу. Ось такий вигляд раніше мала будівля центру:

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк запропонував запросити президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха до України, аби той на власні очі побачив наслідки жахливих злочинів окупантів у Київській області.

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