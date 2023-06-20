Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські окупанти зруйнували в Маріуполі автобусний вокзал: який вигляд він зараз має (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
2159
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти зруйнували в Маріуполі автобусний вокзал: який вигляд він зараз має (відео)

Окупанти зруйнували в Маріуполі автобусний вокзал / Фото: Getty Images

Росіяни зруйнували вокзал, щоб не дати можливості мешканцям вибратися з міста.

Російські окупанти зруйнували в Маріуполі автобусний вокзал. Там від будівлі залишилися лише руїни.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міської ради.

“Росіяни цілеспрямовано нищили усю логістику міста під час блокади. Адже їх мета полягала у тому, щоб жителі не змогли вибратися з Маріуполя. Вони знищили потяги та автобуси, залізницю та автовокзал. І досі нічого не відновили”, - розповіли в міськраді.

Там також додали, що Маріуполь незабаром повернеться до України та буде відбудований.

Окупанти зруйнували в Маріуполі автобусний вокзал

Окупанти зруйнували в Маріуполі автобусний вокзал

Нагадаємо, що ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку і завдали окупантам шалених втрат.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2159
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація