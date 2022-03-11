Російські окупанти зупинені практично на всіх напрямках: Арестович про воєнно-політичну ситуацію

Українські військові провели контратаки на київському і харківському напрямках.

Воєнно-політична ситуація довкола України залишається керованою керівництвом держави, керівництвом Збройних сил та сил оборони.

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Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у п'ятницю, 11 березня, у відеозверненні.



“Противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично на всіх напрямках нашими ракетними авіаційними ударами та ударами наземних частин. Північніше і західніше Києва була контратака українських військ. Такі самі контратаки були у харківському напрямку”, - повідомив Арестович.

ТСН.ua

Нагадаємо, раніше Арестович повідомляв, що ворог змінив тактику і перейшов до "сирійського варіанту". Оточення і терор великих і малих міст ворог використовує для того, щоб завдати найбільше страждань населенню.

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