Російські окупанти звозять до Херсона "зомбований електорат" для участі у псевдореферендумі за "ХНР"

Російські окупанти звозять до Херсона "зомбований електорат" для участі у псевдореферендумі за "ХНР"

У перервах між обстрілами армія мародерів залякує та знущається з українців на тимчасово окупованих територіях області.

Російські загарбники звозять до окупованого Херсона "зомбований електорат" через відсутність підтримки серед місцевого населення ідеї створення так званої "ХНР".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Створюючи своєю присутністю в населених пунктах області гуманітарну кризу, в самому Херсоні окупанти продовжують підготовку та агітацію місцевих до участі у референдумі щодо створення чергової недореспубліки: трансляції пропагандистських каналів, розповсюдження листівок не дають впевненого успіху політичної профанації, тож, окупанти звозять автобусами "зомбований електорат" з інших захоплених територій", - наголосили в командуванні.

Та додали, що у перервах між обстрілами армія мародерів залякує та знущається з українців на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Варто зазначити, що у Херсонській області на початку травня російські окупаційні війська планують провести псевдореферендум для створення так званої "ХНР".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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