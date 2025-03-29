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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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28
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Російські окупанти намагаються розширити зону бойових дій на Харківщині — деталі від Держприкордонслужби

Андрій Демченко зазначив, що успіхів у цьому у ворога немає.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Бої за Харківщину

Бої за Харківщину / © ТСН.ua

Російські загарбники намагаються розширити зону активних бойових дій у Харківській області, зокрема в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко зазначив, що успіхів у цьому у ворога немає.

«Лінія кордону з Росією є фактично лінією фронту з десь активними бойовими діями, десь з меншою активністю. Варто бути готовими для розвитку будь-яких ситуацій на будь-якій з ділянок допоки РФ йде з війною на нашу державу і поки вона проявляє таку агресію. На даний момент, якщо говорити про Харківську область, то бачимо два активні осередки, один з них — це напрямок населених пунктів Липці і Вовчанськ, де ворог намагається розширити зону активних бойових дій, але йому не вдається досягти цілей щоб захопити більше Харківської області або розширити активну зону по території України», — сказав речник ДПСУ.

Нагадаємо, як заявив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Павло Шамшин, головна мета армії РФ у Харківській області — це Вовчанськ. Окупанти штурмують місто щодня.

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