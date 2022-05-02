Російські окупанти ракетами обстріляли цивільну інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені

Російські окупанти у понеділок, 2 травня, ракетами обстріляли об'єкт цивільної інфраструктури в Одесі.

Через обстріл Росією є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі", - наголосив голова ОВА.

Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь" повідомляє, що пошкоджено також одну із релігійних споруд міста.

"По Одещині нанесено черговий ракетний удар. Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти 2 травня вчергове обстріляли міст через Дністровський лиман.

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