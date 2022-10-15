Російські олігархи готові віддати частину статків на відновлення України, аби вийти з-під санкцій – експерт

Один із російських олігархів на умовах анонімності розповів, що російські багатії готові віддати половину своїх статків, аби вислизнути з-під санкцій і продовжувати вести звичний для себе спосіб життя.

Про це ТСН.ua розповів експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"За оцінкою одного з російських олігархів, його запитували, чи готовий він віддати частину свого статку, для того, щоб вийти з-під санкцій і жити, як раніше, сто відсотків російських олігархів готові віддати 50% своїх статків, або до бюджету США, або на відновлення України, але у відповідь мати можливість виїхати з Росії та вести спосіб життя, який був до 2014 року. Це приватні літаки, це яхти, це моря, океани, казино, курорти. То вони готові віддати половину свого статку і продовжувати жити, як раніше", - зазначив він.

Іван Ступак впевнений, що серед високоповажних військових РФ є також багато людей, які хочуть витрачати свої кошти за кордоном.

"Ми знаємо про багато ФСБівців, військових, які мають квартири, будинки, бізнеси у Європі та США. Він хоче у четвер сісти на приватний літак, вилетіти до Франції, провести там вихідні у казино, на яхті, і у неділю ввечері повернутися до Москви. Тобто багато людей хочуть змінити ситуацію, але бояться Путіна, хтось навіть вважає, що "автобус", яким керує Путін, в останній момент вирулить і вийде з-під санкцій, такі сподівання є, але з кожним днем вони все менше і менше", - резюмував експерт.

Антиросійські санкції

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну низка європейських країн та США запровадили санкції проти Росії та її найбагатших людей.

Внаслідок санкцій представники так званої російської "еліти" починають говорити про можливу зміну керівництва. Ще одним потужним ударом стане офіційне запровадження максимальної ціни на російську нафту.

Найбагатші росіяни від початку 2022 року втратили майже $95 млрд. Найбільших фінансових втрат зазнали засновник групи "Ренова" Віктор Вексельберг та голова ради директорів "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов.

На думку російського правозахисника та блогера Марка Фейгіна, допоки верхівка влади РФ зайнята війною в Україні, нижчий щабель – керівники російських компаній – займаються переділом фінансових потоків.

Проте Угорщина продовжує підтримувати Росії, погрожуючи заблокувати антиросійські санкції. Країна, зокрема, вимагає зняти санкції з путінських олігархів.

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