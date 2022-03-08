Російські олігархи переймаються не за війну, а за свої гроші – політтехнолог

Більшість олігархів з оточення Путіна почали скаржитись на війну.

Більшість людей вже чули, що деякі олігархи з оточення Путіна засудили напад Росії на Україну. Та не треба думати, що вони переймаються за український народ.

Вони більше переймаються за власні кошти, які можуть втратити внаслідок агресії, а за людей. Про це в ефірі 24 каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Під час анексії Криму та злочинного захвату Донецька та Луганська, ніхто з олігархів ніяк не реагував, адже тоді вони свої гроші не втрачали. "Думаю, вони виступили не проти війни, а проти тих фінансових втрат, які є наслідком війни, розгорнутої Росією", – зазначив політтехнолог.

Як повідомив науковець, наразі в Росії цілком реальний "двірцевий переворот", адже можновладці, які роками сиділи біля “годівниці”, почали втрачати серйозні гроші. Вони не розуміють, для чого це робиться і чому вони повинні втрачати мільярди доларів через забаганки Путіна. Тож, наслідки від війни першими вже відчули звичайні громадяни Росії, а за ними потроху почала відчувати і еліта.