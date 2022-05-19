Російські операції на фронті стають "скромнішими": у Пентагоні заявили, що росіяни скорочують свої завдання і цілі

Російські операції на фронті стають "скромнішими": у Пентагоні заявили, що росіяни скорочують свої завдання і цілі

У Пентагоні кажуть, що наступальні операції окупантів останнім часом стають "менш масштабними", а їх цілі стають "більш локалізованими".

За словами представника Міноборони США, українські захисники продовжують відтісняти противника від Харкова до кордону. Крім того, окупанти не мають прогресу у напрямку від Донецька до Великої Новосілки, яку днями звільнили.

Про це представник Пентагону сказав під час брифінгу у Вашингтоні 18 травня.

"Це просто своєрідне скорочення їхніх (окупантів - ред.) завдань та цілей. І це також відповідає розмірам підрозділів, які беруть участь у цих дрібних операціях. Ми бачимо, що залучаються все більше підрозділів розміром з роту", - зазначив представник Пентагону.

За його словами, "росіяни досі не виправили своїх проблем із координацією - вони досі дуже добре інтегрують свої підрозділи, а їхній зв'язок між командирами залишається не надто ефективним".

Представник Міноборони США зазначив, що росіяни "очевидно намагаються зірвати потік зброї до України, але немає ознак того, що їм це вдалося, тому постачання триває".

Нагадаємо, у РФ, де систематично блокували переговори з Україною, поводилися зверхньо і диктували свої умови, заявляють, що вже готові до мирного діалогу з Києвом.

Як окупанти поводяться на території окупованих міст та селищ Херсонської області

Читайте також: