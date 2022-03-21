Російські пірати зафарбовують бортові номери та назви своїх бойових кораблів

Це означає, що ворог незабаром планує здійснити провокацію.

Російські моряки почали зафарбовувати на бойових кораблях прапори, бортові номери та назви.

Це пояснюють тим, що ворог може готувати нові провокації у Чорному морі. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Державної прикордонної служби України.

Українські прикордонник в таких діях ворога вбачають лише одне – вони готуються до провокацій проти цивільних суден у Чорному морі, аби потім звинуватити в таких атаках українських моряків.

Також у ДПСУ повідомили, що за час війни російські окупанти вже вдавались до подібних провокацій. Так, наприклад, злочинцям вдалося заблокувати роботу українських портів, захопити в полон команди декількох цивільних суден, а з пошкодженого танкера вони влаштували “екологічну бомбу”. Тож слід чекати від росіян чогось подібного, адже честь та совість в цих людей просто відсутня.

Нагадаємо, що нещодавно ворог захопив одне пошуково-рятувальне судно і погрожував застосуванням зброї тим катерам, які рухалися на допомогу екіпажам підбитих суден.

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