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Російські пірати зафарбовують бортові номери та назви своїх бойових кораблів

Російські пірати зафарбовують бортові номери та назви своїх бойових кораблів

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Російські пірати зафарбовують бортові номери та назви своїх бойових кораблів

https://www.facebook.com/DPSUkraine

Це означає, що ворог незабаром планує здійснити провокацію.

Російські моряки почали зафарбовувати на бойових кораблях прапори, бортові номери та назви.

Це пояснюють тим, що ворог може готувати нові провокації у Чорному морі. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Державної прикордонної служби України.

Українські прикордонник в таких діях ворога вбачають лише одне – вони готуються до провокацій проти цивільних суден  у Чорному морі, аби потім звинуватити в таких атаках українських моряків.

Також у ДПСУ повідомили, що за час війни російські окупанти вже вдавались до подібних провокацій. Так, наприклад, злочинцям вдалося заблокувати роботу українських портів, захопити в полон команди декількох цивільних суден, а з пошкодженого танкера вони влаштували “екологічну бомбу”. Тож слід чекати від росіян чогось подібного, адже честь та совість в цих людей просто відсутня.

Нагадаємо, що нещодавно ворог захопив одне пошуково-рятувальне судно і погрожував застосуванням зброї тим катерам, які рухалися на допомогу екіпажам підбитих суден.

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