Російські полонені визнали, що вони воєнні злочинці, і каяться перед українцями

Російські полонені закликають решту своїх військових не йти воювати проти України.

Російські військові, які зараз перебувають в полоні на території України, визнали, що вони прийшли як військові злочинці. Окупанти попросили вибачення в українського народу.

Про це вони сказали під час на прес-конференції 9 березня.

"Сказати те, що хотів вибачитися перед ними (українцями. - ред.), те що ми зайшли на їх територію, вникли як військові злочинці. Тому що наша влада сказала, те що тут потрібно врятувати мирне населення", - сказав один з полонених Рассказов Володимир.

Окрім цього, він звернувся до інших військових РФ та закликав кидати зброю та йти назад додому. Він пояснив, що український мирний народ не хоче війни.

Це ж сказали решта полонених, які були присутні на брифінгу. Вони також попросили щире вибачення в українців за криваві злочини.

ТСН.ua

Нагадаємо, представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше офіційно заявив, що участь в бойових діях на території України беруть, зокрема, солдати строкової служби.

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