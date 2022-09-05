Російські полонені залишаються в СІЗО у інформаційному вакуумі, тож після обміну можуть знову піти на війну

Триразове харчування, одяг, предмети гігієни від міжнародних благодійників і майже повний інформаційний вакуум. Російські полонені, які чекають на обмін в різних українських слідчих ізоляторах, про те, що відбувається, зокрема, на українському фронті дізнаються лише по радіо українською мовою. Майже нічого не розуміють, тож їхня картина світу під час перебування тут не надто змінюється. І коли вони потраплять додому, є висока вірогідність, що знову візьмуть зброю і повернуться, йдеться в ТСН.

В одному слідчому ізоляторі для російських військовополонених відвели цілий поверх. Тут 14 камер і наразі тут перебувають 27 росіян, так званих «ЛНРівців» і «ДНРівців». І співробітники СІЗО кажуть, поводять вони себе тут дуже тихо і спокійно.

У чотирьох уродженців Донбасу, які 8 років тому опинилися в окупації, думки про те, аби виїхати звідти не виникало. 23 лютого, за день до широкомасштабного наступу, до кожного з них прийшли росіяни і, як вони стверджують, забрали воювати проти України. Кілька місяців вони стояли на блокпостах Херсонщини, наприкінці липня їх кинули на передову. «З першого дня ми приїхали, речі не встигли розібрати, одразу нас почали обстрілювати, і весь час практично обстрілювали», - розповідають вони.

Також читайте Росіяни зафіксували запуск ракети із Бєлгородської області, яка рознесла десяток приватних будинків у Харкові

Тепер вони сидять разом в маленькій камері, сподіваються на обмін і розмірковують, як вдома уникнути повторної мобілізації. «Ні, на таку вудку ми вже не поведемося. Думаю, що люди, які вже були в такому, вибачте, ге, вдруге туди не полізуть. Сподіваюся, що від нас відстануть, як від неблагонадійних, типу мовляв у полоні були», - каже один із полонених.

«Повертатися туди назад немає ніякого бажання, і чесно кажучи, не збираюся, я буду всіма можливими і неможливими способами, щоб залишитися з сім'єю, і якщо треба буде кудись переїхати, то аж до цього вже»,- каже інший.

В сусідній камері на обмін чекають двоє росіян. Один - з Сибіру, інший - з Бурятії. Кожному - 21 рік. І обидва вони кажуть, в російську армію пішли як на заробітки, адже там не лише нормально платять, але й виплату зарплатні не затримують. Ці двоє в полоні вже кілька місяців, але за цей час їхній світогляд не особливо змінився. Вони не замислюються, від чого їхня країна прийшла нас звільняти, або чому в Росії їм так бідно живеться. «Від нашого слова нічого особливо не залежить»,- кажуть вони.

А ще за час перебування в українському полоні, ці російські солдати нічого нового про Україну не дізналися, в телевізорі немає антени.

З такими російськими полоненими Володимир Золкін спілкується і записує довгі інтерв'ю вже пів року. Називає їх зомбованими і розповідає, рашисти приїжджають воювати в Україну, не розуміючи навіщо вони тут, і вже після потрапляння в полон, так само залишаються здебільшого в інформаційному вакуумі.

«Вже після того, як ми з ними годину переглянули цей ролік-нарізку, з ними можна сідати і про щось предметно розмовляти, тому що в іншому випадку ці люди пусті, як зі стіною розмовляєш, тому що вони нічого не знають, ні чим не цікавились, і коли вони повернуться туди, що найголовніше, вони туди нічого не привезуть, тобто вони потраплять в те ж саме інформаційне поле і будуть такими, якими були до війни, а через місяць, їм знов можна давати зброю і надсилати в Україну», - каже блогер.

У Департаменті виконання покарань погоджуються, телевізори в тюремних камерах, де сидять росіяни, могли б дещо вплинути на їхні мізки. Але вони не можуть забезпечити всі СІЗО телевізорами.

Тож тут готові прийняти в подарунок від всіх бажаючих будь-які старенькі телевізори. «Якщо така буде акція, то ми будемо тільки раді», - кажуть в установі.

Читайте також:

У Польщі не будуть стягувати податки з українських біженців: кого саме це стосується

Підтримка збройної агресії: в Естонії засудили жінку, яка відправила 40 євро для російської армії

В Україні заарештували три білоруські асфальтобетонні заводи вартістю 120 мільйонів гривень