Російські пранкери вербують найманців до фейкової "приватної армії від України" – ЗМІ (подробиці)

Росіяни набирали військових у "приватну армію" нібито від імені політика та експрезидента України.

Російські пранкери "Вован і Лексус" вийшли на бійців Міжнародного легіону нібито від імені колишнього президента України Петра Порошенка, аби "завербувати їх до приватної армії" задля "революції в Україні".

Про це розповіло видання The Kyiv Independent після розмови з трьома членами Міжнародного легіону, які і стали жертвами розіграшу росіян.

Як пише видання, один з ексбійців Міжнародного легіону розповів, що наприкінці розмови, з "Порошенком", яка відбулась 9 січня, все пішло шкереберть – зв'язок був поганий, а відео постійно глючило – губи "п'ятого президента" не збігалися зі словами, які він "говорив", деякі його жести, здавалося, повторювалися.

Ще підозрілим було те, що співрозмовник розпитував про слабкі місця на лінії фронту, рекрутування до Легіону, військову платню і моральний дух війська.

Потім тон розмови змінився: ламаною англійською їхній співрозмовник назвав президента Володимира Зеленського "диктатором" і запитав: "Чи готові ви залишитися зі мною, коли ми будемо боротися проти адміністрації Зеленського?"

За словами бійців, дзвінків було декілька – на них "Порошенко" був одягнений у той же одяг та перебував у тому ж місці.

Усі троє відчували щось підозріле, але двоє "вирішили подивитися контракт та якби там було щось не те, вони б відмовилися".

Тож після "спілкування з Порошенком" двоє бійців Міжнародного легіону приїхали до офісу Порошенка у Києві – там їх, звісно ж, не чекали, і не пропустили. Їм лише відповіли, що це фейк.

"Вован" і "Лексус", справжні імена яких Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, – російські пранкери, які прославилися тим, що обманюють відомих громадських і політичних діячів підставними відео- і телефонними дзвінками.

Під їхні розіграши потрапляли, зокрема колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, ексканцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Польщі Анджей Дуда та інші політики, генеральні директори і знаменитості, такі як Джоан Роулінг і Елтон Джон.

Російські пранкери потрапили в заголовки новин, коли оприлюднили розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, де вона сказала, що "дуже втомилася" від війни Росії проти України. Мелоні вважала, що розмовляла з головою комісії Африканського союзу.

Нагадаємо, НАТО мобілізує військо – що відомо про загрозу війни Москви.

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