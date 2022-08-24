Російські пропагандисти намагались "склепати" фейк про втрати ЗСУ та вчергове зганьбились

Російські пропагандисти з посиланням на "свої джерела" поширили фейк про великі втрати ЗСУ.
Проте окупанти вкотре зганьбились через незнання української мови та видали "документ" з великою кількістю граматичних помилок.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Пропагандисти поширили документ із нібито підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якому йшлось про втрати українських військових на війні проти Росії. Окупанти радісно про звітували про загальні втрати української армії – 131 014 осіб. Проте вони вкотре зганьбились через незнання української мови:
- у "документі" містяться помилки, непритаманні українському діловому мовленню;
- в "документі" міститься багато росіянізмів: "інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (щодо Збройних сил)";
- згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.
Нагадаємо, пропагандистка Путіна ходить парком з охороною і лякається дитячого м'ячика.
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