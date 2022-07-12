Російські пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з РФ на боці України - ЦПД

ЗМІ РФ повідомляють чергові фейки.
Протягом 12 липня окупанти поширили низку фейків, які спростував Центр протидії дезінформації.
Так, ЦПД викрив дезинформацію РФ щодо заяви про "українських неонацистів, які завдали удару двома 120-мм мінами по будинках… в безпосередній близькості до Запорізької АЕС.
"Ця провокація київського режиму… організована західними кураторами, які… наражають на небезпеку громадян України", - йдеться у фейковій заяві росіян.
Фейк
Російські пропагандисти повідомили, що нібито офіцери ЗСУ домовилися з окупантами "про продаж РСЗВ HIMARS російській стороні за суму в 800 тисяч доларів… та боєкомплекту до нього за 330 тисяч доларів. Спосіб передання - залишення пускової установки в сірій зоні".
Маніпуляція
ЗМІ РФ повідомили, що: "американський супутник Worldview-2 знімав Нову Каховку за три дні до удару". Таким чином пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з РФ на боці України.
Як повідомлялося, жителька Кременчука в соціальних мережах поширювала фейки про те, що нібито у зруйнованому торговельному центрі була "американська зброя". Жінкою, яка поширювала фейки, виявилася раніше засуджена за наркоторгівлю, яка виїхала з міста.
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