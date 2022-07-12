Російські пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з РФ на боці України - ЦПД

Протягом 12 липня окупанти поширили низку фейків, які спростував Центр протидії дезінформації.

Так, ЦПД викрив дезинформацію РФ щодо заяви про "українських неонацистів, які завдали удару двома 120-мм мінами по будинках… в безпосередній близькості до Запорізької АЕС.

"Ця провокація київського режиму… організована західними кураторами, які… наражають на небезпеку громадян України", - йдеться у фейковій заяві росіян.

Фейк

Російські пропагандисти повідомили, що нібито офіцери ЗСУ домовилися з окупантами "про продаж РСЗВ HIMARS російській стороні за суму в 800 тисяч доларів… та боєкомплекту до нього за 330 тисяч доларів. Спосіб передання - залишення пускової установки в сірій зоні".

Маніпуляція

ЗМІ РФ повідомили, що: "американський супутник Worldview-2 знімав Нову Каховку за три дні до удару". Таким чином пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з РФ на боці України.

Як повідомлялося, жителька Кременчука в соціальних мережах поширювала фейки про те, що нібито у зруйнованому торговельному центрі була "американська зброя". Жінкою, яка поширювала фейки, виявилася раніше засуджена за наркоторгівлю, яка виїхала з міста.

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