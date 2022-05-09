Російські пропагандисти не змогли показати парад 9 Травня на тимчасово окупованих територіях України

Російські пропагандисти не змогли показати парад 9 Травня на тимчасово окупованих територіях України

Російські пропагандисти не змогли показати парад 9 Травня на тимчасово окупованих територіях України

Це сталось через те, що трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони несподівано була вимкнена.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Відомо, що під час проведення параду та виступу російського диктатора Путіна з російського супутника була вимкнена трансляція в Україні.

"Російська пропаганда на чолі зі своїм лідером путіним сьогодні не змогла донести свої брехливі повідомлення до українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях", - наголосили в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Красній площі, говорив про утиски Заходу та прагнення захищатися.

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