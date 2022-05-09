Російські пропагандисти не змогли показати парад 9 Травня на тимчасово окупованих територіях України
Це сталось через те, що трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони несподівано була вимкнена.
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
Відомо, що під час проведення параду та виступу російського диктатора Путіна з російського супутника була вимкнена трансляція в Україні.
"Російська пропаганда на чолі зі своїм лідером путіним сьогодні не змогла донести свої брехливі повідомлення до українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях", - наголосили в Держспецзв'язку.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Красній площі, говорив про утиски Заходу та прагнення захищатися.
Читайте також:
- "Сьогодні вирішальний день": окупанти хочуть "відрізати" Луганську область від України - Гайдай
- Путін не зможе досягти успіху в Україні, бо його армію розіб’ють ЗСУ - Міністр оборони Великої Британії
- В одному зі звільнених сіл Харківської області на розтяжці підірвалися дві жінки