Російські пропагандисти поширюють фейк про "перепродаж" Україною західної зброї

Російські засоби масової пропагади поширюють фейк про нібито продаж Україною зброї, яку постачає Захід, задля зриву постачання подальшої допомоги.

Росія вигадала фейк про нібито продаж Україною зброї, яку постачає Захід, в арабські країни.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України в Telegram.

Фейк про перепродаж зброї пропагандисти поширюють територією Росії, а також каналами колаборантів в Україні.

"Подібні заяви поширюються для дискредитації українських захисників і зриву постачання зброї в Україну. Жодних доказів своїм словам, фото- чи відеофіксації російські пропагандисти не надають", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД підкреслюють, що кількість фейкових заяв від прокремлівських ЗМІ зростає разом із кількістю зброї та важкої техніки, що надходить до України від країн-партнерів.

Нагадаємо, що російські пропагандисти намагалися "героїзувати" солдата РФ, вигадавши йому "подвиг".