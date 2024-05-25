Російські пропагандисти розкрили справжній стан справ на фронті серед окупантів

Російські пропагандисти в істериці скаржаться на точні удари українських ракет по тилах російської армії та кажуть про дефіцит паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на окупованих територіях.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Він звернув увагу на емоційний допис російської пропагандистки Анастасії Кашеварової, в якому вона скаржиться на ефективність українських ударів по тилах окупаційної армії. За її словами, ЗСУ точково та методично знищують російські склади паливно-мастильних матеріалів, заправки та комплекси ППО на окупованих територіях.

"Поки триває підготовка і чекають надходження нових ракет, ЗСУ точково, методично вибиває у нас паливо і захист. Позавчора комплекс ППО було знищено в ДНР. Україна лупить дронами і ракетами по НПЗ, складах ПММ і заправках", - каже пропагандистка.

Кашеварова також повідомляє про проблеми з ПММ у так званій "ЛНР", де після серії українських ударів бойовики змушені закуповувати пальне власним коштом на цивільних заправках. Окрім цього, у прифронтових областях щотижня відбуваються вибухи на заправках та нафтопереробних заводах.

Кашеварова критикує російську пропаганду за замовчування проблем та безпідставну "браваду про взяття Харкова", в той час як Україна отримує велику кількість дронів та ракетних установок. Вона ставить під сумнів заяви російського Генштабу про перемоги та наголошує на необхідності визнати реальний стан справ.

"Ми замовчуємо проблеми знову. А вони є. І браваду про взяття Харкова, коли вже там стягуються сили противника, можуть демонструвати тільки недоумкуваті й ті, хто не вміє рахувати", - визнає пропагандистка.

Кашеварова також обмовилася про погіршення умов навчання на полігонах у так званій "ЛНР" через наближення українських HIMARS та на здачу позицій росіян.

"Ждуни здають точки. Щоб виграти, ми маємо стати кращими. Ресурси, ідеологію, соціалку - все це спрямувати на Перемогу. Пропаганда працює на шкоду, коли зациклюється на проблемах противника, які є і в нас. Не можна розслаблятися і вірити у "мирову", - каже путіністка.

Нагадаємо, російські пропагандисти також занепокоєні через відновлення постачання зброї для бійців ЗСУ через що російське просування на фронті зупинилося. На своїх передачах російські так звані "воєнкори" знову "ниють" через те, що тепер у ЗСУ є чим давати відсіч російським загарбникам.

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