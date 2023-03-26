Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські пропагандисти скаржаться на нестачу озброєння у разі контрнаступу ЗСУ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
665
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські пропагандисти скаржаться на нестачу озброєння у разі контрнаступу ЗСУ

Фото: Associated Press

На російському ТБ визнали, що ЗСУ мають перевагу в озброєнні. 

У Росії пропагандисти поскаржилися на брак дронів та антидронної зброї. Кажуть, що у разі контрнаступу ЗСУ - окупаційні війська недостатньо озброєні.

Про це російські "експерти" розповіли  в ефірі однієї з передач на росТВ.

Вони зазначили, що більш ніж через рік повномасштабної війни країна-агресорка не вирішила зазначену проблему.

"На жаль, ЗСУ мають перевагу в цьому озброєнні. І наші хлопці зазнають втрат найбільше через використання дронів як наступальної зброї. Тому це велика проблема", – скаржився "експерт".

Натомість російська пропагандистка Маргарита Симоньян всупереч офіційній риториці Кремля і визнала, що тимчасово окуповані області – це територія України.

"Знаєте, яким міг би бути компроміс? Проводиться референдум, заморожуються бойові дії в тій точці, в якій вони є зараз, і проводиться найчистіший референдум у регіонах України", – видала пропагандистка.

Нагадаємо, візит українського президента Володимира Зеленського до Бахмута шокував російських пропагандистів, які запевняли свою аудиторію, що місто давно оточене і туди не можливо потрапити.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
665
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація