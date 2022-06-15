Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб спровокувати зневіру в Україні - Зеленський

Президент зазначив, що не вірить, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати.

Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб спровокувати зневіру в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні 15 червня. І додав, що не вірить, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати.

"Оборону на Донбасі ми тримаємо. І, до речі, в усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і наших захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки", - зауважив президент.

Також читайте Допомога США є безпрецедентною: Зеленський розповів про розмову з Байденом

Зеленський додав, що його команда зробить усе, щоб перекрити тимчасові переваги ворога.

"Кожного дня я борюся за отримання Україною потрібної зброї й потрібної техніки. Але хоробрість, мудрість і тактичні вміння неможливо імпортувати. Вони є в наших героїв", - резюмував він.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ.

Результати перемовин з Байденом і Джонсоном - звернення Зеленського за 15 червня

Читайте також: