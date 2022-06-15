Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб спровокувати зневіру в Україні - Зеленський

Президент зазначив, що не вірить, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати.
Російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб спровокувати зневіру в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні 15 червня. І додав, що не вірить, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати.
"Оборону на Донбасі ми тримаємо. І, до речі, в усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і наших захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки", - зауважив президент.
Зеленський додав, що його команда зробить усе, щоб перекрити тимчасові переваги ворога.
"Кожного дня я борюся за отримання Україною потрібної зброї й потрібної техніки. Але хоробрість, мудрість і тактичні вміння неможливо імпортувати. Вони є в наших героїв", - резюмував він.
Нагадаємо, американський лідер Джо Байден зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ.
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