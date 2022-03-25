Російські пропагандисти запустили фейк, що Польща хоче анексувати Західну Україну - Єрмак

Такі інформаційні вкиди поширювалися також і у 2014 році.

Російські пропагандисти запустили фейк про те, що Польща нібито хоче анексувати частину України. В Офісі президента наголосили, що це - брехня, який поширюють пропагандисти через підтримку Польщею України.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росію справді налякала ідея Польщі направити до України миротворців, тому у Москві почали говорити, що під виглядом миротворчих місій наші союзники хочуть "повернути собі території, які були їхніми станом на 1939 рік" (Західну Україну - ред.). Такі інформаційні вкиди поширювалися також і у 2014 році. Так само нам розповідали, що Польща та інші сусіди нібито мріють поділити Україну. Але росіяни не розуміють, що їхня ментальність і загарбницькі плани є чужими для вільної, успішної Європи та України. Тут зовсім інші цінності та поняття про успіх. Загарбання чужих територій при тотальній бідності - це особливості виключно російського менталітету. Такі фейки лише демонструють повну фізичну та інформаційну поразку росіян в Україні", - наголосив Єрмак.

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