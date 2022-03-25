Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Російські пропагандисти запустили фейк, що Польща хоче анексувати Західну Україну - Єрмак

Дата публікації
Перегляди
4812
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські пропагандисти запустили фейк, що Польща хоче анексувати Західну Україну - Єрмак

ТСН

Такі інформаційні вкиди поширювалися також і у 2014 році.

Російські пропагандисти запустили фейк про те, що Польща нібито хоче анексувати частину України. В Офісі президента наголосили, що це - брехня, який поширюють пропагандисти через підтримку Польщею України. 

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Росію справді налякала ідея Польщі направити до України миротворців, тому у Москві почали говорити, що під виглядом миротворчих місій наші союзники хочуть "повернути собі території, які були їхніми станом на 1939 рік" (Західну Україну - ред.). Такі інформаційні вкиди поширювалися також і у 2014 році. Так само нам розповідали, що Польща та інші сусіди нібито мріють поділити Україну. Але росіяни не розуміють, що їхня ментальність і загарбницькі плани є чужими для вільної, успішної Європи та України. Тут зовсім інші цінності та поняття про успіх. Загарбання чужих територій при тотальній бідності - це особливості виключно російського менталітету. Такі фейки лише демонструють повну фізичну та інформаційну поразку росіян в Україні", - наголосив Єрмак. 

Читайте також:

30-та річниця СБУ: Зеленський вручив державні нагороди працівникам служби

30-та річниця СБУ: Зеленський вручив державні нагороди працівникам служби
Наступна публікація