Російські пропагандисти змінюють риторику для виправдання військових невдач в Україні – РНБО

Прокремлівські ЗМІ тиражують тези, що призупинення просування військ РФ вглиб території України – це, мовляв, стратегічний задум. І пояснюють, що він означає.

Російські пропагандисти змінюють риторику для виправдання військових невдач в Україні.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Кілька прокремлівських медіаресурсів почали тиражувати тези, що призупинення просування російських військ вглиб території України – це "стратегічний задум" військово-політичного керівництва РФ для затягування бойових дій до настання холодної пори року. Обґрунтовується така "стратегія" пропагандистами таким чином: з настанням холодів, незважаючи на ситуацію в Україні, колективний Захід буде змушений погодитись з російським газовим ультиматумом на будь-яких умовах", - йдеться у повідомленні.

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Та насправді, як зазначили у ЦПД, подібними маніпуляціями російські пропагандисти намагаються маскувати воєнні поразки своїх військових.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни не полишають планів захопити всю територію України. Ключовими для російських окупантів є напрямки на півдні та сході України, але небезпека обстрілів існує всюди.

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