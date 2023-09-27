Російські пропагандисти знову показали нібито живого командувача ЧФ РФ, але є нюанс

На опублікованих кадрах російський адмірал Віктор Соколов живий-здоровий і навіть у парадному білому мундирі.

Російські пропагандисти у тимчасово окупованому Криму продовжують стверджувати, що командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов вижив після ракетного удару по цьому військовому об’єкту.

У середу, 27 вересня, севастопольські Z-пабліки показали, як він нагороджує футбольну команду “Чорноморець”, яка стала призером чемпіонату ЗС РФ.

На опублікованих кадрах російський адмірал Віктор Соколов дійсно живий-здоровий і навіть у парадному білому мундирі.

Однак, як зауважують поінформовані джерела, церемонія нагородження футболістів відбулася 18 вересня, а удару по штабу ЧФ РФ було завдано 22 вересня...

Раніше у Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського Флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі загинув його командувач Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

У Кремлі одразу заявили, що не отримували від Міноборони РФ інформацію про загибель адмірала Соколова.

Згодом, 26 вересня, на нараді у Шойгу показали кадри з нібито живим командувачем Чорноморського флоту.

Російські пропагандисти знову показали нібито живого командувача ЧФ РФ

Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій ЗСУ відреагувало на "появу" командувача ЧФ РФ адмірала Віктора Соколова, якого вважали загиблим, на нараді у Шойгу.

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