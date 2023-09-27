Російські пропагандисти знову показали нібито живого командувача ЧФ РФ, але є нюанс

На опублікованих кадрах російський адмірал Віктор Соколов живий-здоровий і навіть у парадному білому мундирі.
Російські пропагандисти у тимчасово окупованому Криму продовжують стверджувати, що командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов вижив після ракетного удару по цьому військовому об’єкту.
У середу, 27 вересня, севастопольські Z-пабліки показали, як він нагороджує футбольну команду “Чорноморець”, яка стала призером чемпіонату ЗС РФ.
На опублікованих кадрах російський адмірал Віктор Соколов дійсно живий-здоровий і навіть у парадному білому мундирі.
Однак, як зауважують поінформовані джерела, церемонія нагородження футболістів відбулася 18 вересня, а удару по штабу ЧФ РФ було завдано 22 вересня...
Раніше у Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського Флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі загинув його командувач Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.
У Кремлі одразу заявили, що не отримували від Міноборони РФ інформацію про загибель адмірала Соколова.
Згодом, 26 вересня, на нараді у Шойгу показали кадри з нібито живим командувачем Чорноморського флоту.
Нагадаємо, командування Сил спеціальних операцій ЗСУ відреагувало на "появу" командувача ЧФ РФ адмірала Віктора Соколова, якого вважали загиблим, на нараді у Шойгу.
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