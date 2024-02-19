Псевдоочільника фейкової адміністрації Херсонської області Сальдо в серпні 2022 року отруїли рицином, речовина була виявлена в біомедичних пробах.

Про це пише російський пропагандистський ресурс РІА Новості із посиланням на коментар начальник військ РХБЗ Кирилова.

Сальдо тоді поскаржився РІА Новини, що до його отруєння була причетна людина з ближнього оточення, якого завербувала СБУ. Зрадник розповів, що отруйну речовину йому додали до їжі.

Кирилов також повідомив, що ватажок псевдоутворення "ЛНР" Пасічник у грудні 2023 року отримав важке отруєння фенольними сполуками. До цього про отруєння колаборанта Пасічника не повідомлялося.

Кремлівськие ЗМІ написало про замахи на головних колаборантів на окупованих українських територіях / Фото: РІА Новини

Нагадаємо, в Одесі суд засудив колаборанта Сальдо до 15 років в'язниці.

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