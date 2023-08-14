Російські ракети чи дрони загрожують території країни НАТО – New York Times

Хоча румунська влада стверджує, що російські дрони не порушували її повітряний простір, місцеві жителі запевняють, що бачили, як безпілотники пролітали над їхніми домівками.

Російські ракети або безпілотники, які окупанти запускають для атак по Україні, можуть загрожувати території Румунії.

Про це пише The New York Times.

"Атака керованими ракетами, здійснена перед світанком 2 серпня, вразила український вантажний порт через річку (Дунай. – Ред.), але була настільки близько, що ударні хвилі від вибухів розбили вікна Плауру, крихітного села з ледь дюжиною будинків", – йдеться у статті.

Місцеві жителі кажуть одне, влада Румунії – інше

Зауважимо, що тоді Міноборони Румунії запевнило, що прямої військової небезпеки для їхньої не виявлено, а російські дрони або їхні уламки не порушили повітряний простір Румунії.

71-річний місцевий житель Георгій Пуфлу, почувши вибухи, спочатку подумав про шторм, а потім побачив "щось схоже на військовий фільм на порозі свого будинку".

Тижнем раніше Росія атакувала Рені – ще один український порт, розташований на березі Дунаю, навпроти Румунії.

На українському боці регулярно звучать сирени повітряної тривоги. Виття сирен добре чути за Дунаєм у Плауру. Деякі румунські селяни переконані, що вони живуть у зоні бойових дій.

Підготовка до можливих неприємностей на Дунаї вже давно є частиною щорічних військових навчань НАТО в Румунії. Голова Управління біосферного заповідника в дельті Дунаю Теодосій Габріель Маринов зазначив, що Румунія є членом НАТО, тому країні не повинна загрожувати небезпека з боку РФ, проте в будь-який момент легко може статися "надзвичайна ситуація".

"Наш берег річки знаходиться всього в декількох метрах від України. Тепер ми всі бачимо, що все може трапитися", — сказав Маринов.

І хоча румунська влада стверджує, що російські дрони не порушували її повітряний простір, місцеві жителі запевняють, що бачили, як безпілотники пролітали над їхніми домівками.

"Кілька місцевих жителів підтверджують, що безпілотники пройшли по прямій лінії над їхніми будинками. Страх дуже великий. Безпілотників не виявлено. Є свідчення деяких місцевих жителів, моряків, що в лісі впав безпілотник", — розповіда тоді мер комуни в Тулче Тудор Чернега.

За словами Чернеги, стан тривоги був настільки сильним, що місцевий православний священик втік із родиною на поромі до найближчого міста.

"Зараз це смішно, але тоді це було жахливо", — сказав він.

Румунські військово-повітряні сили направили в Плауру групу експертів для розслідування. У заяві Міністерства оборони повідомили, що не знайшли жодних ознак того, що будь-який російський безпілотник приземлився в лісі або що повітряний простір Румунії було порушено.

Рибалка Танасе підтримує свою версію, наполягаючи на тому, що він чув дрон, який дзижчав прямо над будинком його родини в Плауру. Його мати, 44-річна Даніела також ставить під сумнів офіційну версію подій. За її словами, оглушливий шум дронів налякав їхню корову, яка порвала мотузку та втекла.

"Міністерство оборони заявило, що безпілотники були не на нашій території, але я в це не вірю", – сказав Танасе.

Нагадаємо, в ніч проти 2 серпня під час масованої повіряної атаки на Одещині загарбники влучили по об'єктах портової та промислової інфраструктури в Ізмаїлі. Причиною атаки по Ізмаїлу могло стати те, що 2 серпня кілька іноземних кораблів проігнорували морську блокаду з боку РФ.

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