Російські ракети проти світла: чому зима в Україні буде не легшою за попередню

Росіяни ударами виснажували українські запаси обладнання ще до холодів. Вони хочуть виявити, як будуть реагувати енергетики, як працюють запасні варіанти для уникнення блекауту в регіонах. Ще в липні у Головному управлінні розвідки прогнозували, що восени росіяни почнуть бити по енергетиці. Водночас бити точково - саме по ключових підстанціях, щоб паралізувати передавання електрики. Влада твердить, що українська енергетика входить у зимовий сезон повністю готовою та здатною швидко відновлюватися під час російських обстрілів. Про те, що ця зима може бути не менш важкою, ніж попередня, в Україні говорять практично всі.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про потенційні удари по українській енергоструктурі та що очікувати взимку.

У ГУР дали прогноз щодо ракетних ударів РФ і вказали на небезпеку

Нову хвилю російських атак на енергетику пророкували з усіх боків: від британської до української розвідки. Сьогодні, 7 грудня, у ГУР зробили нову заяву.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Андрій Юсов зазначив, що найскладніша частина зими чекає на українців попереду, оскільки наразі не відбуваються масовані ракетні атаки Росії на об'єкти в Україні. Противник поки не відновив необхідний йому запас ракет, які були використані минулої зими проти нашої держави.

"Тому, звичайно, це серйозний виклик для Сил безпеки і оборони України, і безумовно, для проукраїнської коаліції", – повідомив Юсов.

Він уточнив, що Україна потребує підтримки Заходу та посилення систем ППО і ПРО, оскільки найскладніша частина зими ще чекає на громадян попереду.

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Юсов розповів, що наразі Росія може відновлювати запаси ракет, хоча це відбувається не в такому обсязі, як хотілося б окупантам. Це означає, що наразі ресурси ракетного озброєння в агресора значно менші, ніж це було минулого року та на початку повномасштабного вторгнення.

"Але тим не менше, вони є. Це означає, що загроза для української енергетичної і цивільної інфраструктури зберігається", — додав він.

Що кажуть військові

Минулоріч РФ почала обстрілювати об’єкти критичної інфраструктури у жовтні. Наразі, на думку військових, російські війська вичікують суттєвого зниження температури, щоб масовано завдати удар.

Російська армія наразі має у запасі близько 900 ракет, якими може атакувати енергетичну систему України, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Однак військові підготувалися до атак.

"У нас геть інше ППО зараз, ніж було минулого року", – сказав Ігнат.

Він пояснив, що на початку атаки РФ на енергетичну систему основу українського ППО складала радянська система: зенітно-ракетні комплекси С-300 та Бук- М1, а також ППО сухопутних військ.

Західна ППО зробила Київ безпечним місцем у воюючій країні. Про це нещодавно написало видання Politico. Про те, що Україна різко збільшила можливості збивати російські ракети та безпілотники до того, як вони наблизяться, щоб атакувати енергомережі, писали і журналісти New York Times. Українські військові підтверджують суттєві зміни у захисті повітряного простору країни.

Російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Британська розвідка зазначила, що минулої осені та зими Росія часто використовували для атак України крилаті ракети повітряного базування, особливо Х-101 та Х-102 (AS-23a KODIAK).

"Таким чином Росія, ймовірно, зможе створити значні запаси ракет. Існує реальна можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими", – кажуть у розвідці.

За інформацією Міноборони Британії, російські військові використовували стратегічну авіацію, щоб завдавати ударів з глибини території РФ.

Через похолодання в енергосистемі виник дефіцит

Сьогодні похолодання збільшило споживання. Це призвело до виникнення дефіциту в енергосистемі. З 11 до 19:00 для збалансування енергосистеми буде застосовано аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії, Польщі.

У компанії наголосили, що в енергосистемі склалась важка ситуація — споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%.

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"Це еквівалентно роботі 2 додаткових блоків ТЕС. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей. На деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні", — йдеться у повідомленні компанії.

Споживання електроенергії

В "Укренерго" зазначили, що 7 грудня температура нижча за прогнозовану.

"Диспетчерський центр "Укренерго" вже зранку бачить, що споживання суттєво перевищило прогнозний рівень. Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію", — зазначили у відомстві.

У деяких регіонах українці сидять без світла / Фото: Associated Press

Вчора, 6 грудня, середньодобова температура була на 0,6°C вище, ніж позавчора, 5 грудня. Добовий максимум споживання вчора був вранці, його показник був на 0,6% нижче, ніж 5 грудня.

Що каже влада

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, попри погіршення погодних умов і атаки російських окупантів, енергосистема України працює стабільно.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду 5 грудня.

"Наразі, попри складні погодні умови та російські атаки, енергосистема збалансована. Планових відключень немає, за потреби імпортуємо необхідні обсяги електроенергії з держав ЄС", — сказав Шмигаль.

Зі слів прем'єра, Україна приєдналася до декларації про збільшення потужностей ядерної енергетики втричі до 2050 року.

"Розвиток української атомної енергетики — це не лише про наші внутрішні потреби, але й про допомогу Європі в прискоренні зеленого переходу", — додав глава уряду.

Міністерство енергетики також готується до можливих російських атак.

"Наразі триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб’єктах. У її межах ми плануємо відремонтувати насамперед об’єкти генерації. Так само ведуться роботи щодо відновлення підстанцій і мереж, а також об’єктів теплової генерації в регіонах, для яких вона є критично важливою. Загалом ми плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт до зими у результаті ремонтної кампанії. Водночас очікуємо, що ворожі атаки триватимуть", – йдеться в заяві Германа Галущенка, очільника Мінінфраструктури.

На важливості економії споживачів наголошує і Олександр Харченко. Він вважає, що економія національного масштабу може дозволити країні пройти зиму без відключень, пише "Радіо Свобода"

"В Україні плюс-мінус є мільйон квартир в багатоквартирних будинках. Якщо в кожній квартирі вимкнуть бойлер – це мінус 1,5-2 кВт. Якщо в кожній квартирі вимкнуть пральну машинку – це ще мінус 1-1,5 кВт. Якщо в квартирах у цей час не вмикатимуть активно чайники і праску – це кожен по 1 кВт. Отак ми і назбирали 4,4 кВт на квартиру. І це дуже суттєво. Це дуже відчутно у національному масштабі. Мільйон разів по 4,4 кВт – отже, кілька енергоблоків нам не потрібно. Тому якщо українці будуть економити саме в ці пікові години, то можемо пройти і без відключень", – зазначає експерт.

Він пояснює, що без допомоги від європейських країн енергосистема перебуватиме у складному стані, адже аварійне підключення було необхідним уже при температурі –2°C.

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