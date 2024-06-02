Російський удар по портовій інфраструктурі: у ВМС України повідомили про стан кораблів

Намагаючись вразити кораблі Військово-морських Сил ЗСУ, Російська Федерація знову завдала терористичного повітряного удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.

Про це повідомило командування ВМС України.

“Росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати морські шляхи до портів України. Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється”, - йдеться у повідомленні.

Водночас у Військово-морських силах України спростували повідомлення російських пропагандистів про нібито знищення кораблів та катерів українського флоту.

“Кораблі й катери Військово-морських Сил ЗСУ продовжують захищати Україну з морського напрямку”, - запевнили у командуванні ВМС.

Нагадаємо, 2 червня в Одесі прогримів вибух. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку та швидкісну ціль в напрямку міста.

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