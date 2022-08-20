Російські ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури Харкова — Терехов

Окупанти вночі завдали ракетних ударів по Харкову та передмісті.

У ніч проти суботи, 20 серпня, російські ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури міста Харкова.

Про це повідомив у Telegram-каналі харківський міський голова Ігор Терехов.

“Прильоти” ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова. Попередньо без жертв та постраждалих", - повідомив Терехов.

Раніше в соцмережах повідомили про вибухи в Харкові, які пролунали під час оголошеної повітряної тривоги.



При цьому не всі ракети, випущені з Бєлгородської області РФ досягнули своєї цілі. Деякі з них розірвалися в небі одразу після зльоту. Відповідне відео опубліковане в соцмережах.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 19 серпня, на виїзді з російського міста Бєлгорода утворився величезний затор. Ймовірно, масовий виїзд мешканців обласного центру, розташованого неподалік українського кордону, викликаний недавніми вибухами на території Бєлгородської області.

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