Російські ракети за українські гроші: скільки отримує РФ від споживання її контенту в Україні

Українці протягом року принесли Росії 80 млн доларів на прослуховування і перегляді росконенту.

Поки Росія веде проти України жорстоку війну, ♥ продовжують отримувати прибутки від української аудиторії.

Про це стало відомо з інфографіки від Top Lead.

Лише за один рік повномасштабної війни росіяни заробили на українцях понад 80 млн доларів, які, зокрема, пішли на фінансування війни. Ці гроші надходять ворогу від переглядів та прослуховувань на стрімінгових платформах. Так, до держбюджету РФ у вигляді податків відраховано ще близько 5 млн.

Як українці споживають російський контент / Інфографіка: UA War Infographics

Як українці споживають російський контент / Інфографіка: UA War Infographics

На ці кошти можна було б купити 10 тисяч дронів, зазначають автори дослідження. Однак частина українців не погоджується з таким формулюванням:

"Насправді менше, оскільки не варто забувати, що не 100% податків іде на армію, там пару відсотків буквально, тому кількість можна зменшити щонайменше в 10 разів".

"Більшість російських авторів, яких зараз дивляться українці, емігрували. Той же Кац живе в Ізраїлі, тому від нього йдуть податки в бюджет Ізраїлю. Краще б оцінювали доходи тих, хто знаходиться в Росії".

"На 10 році війни доводиться людям пояснювати, що всі російські ліберали працюють на РФ..."

"У мене питання, звідки ви взяли цю цифру у 80 млн. В теорії можна прикинути цифру просто від всієї монетизації, але конкретно скільки від українців це нереально. Це тільки сам автор контенту може подивитись з яких країн його слухають і в якому відсотковому співвідношенні".

Тим не менше, попит на російський контент в Україні лишається високим. Нещодавно популярним став російський серіал про 90-і роки, що пропагує безкарність і романтизує радянські часи. А саундтрек до нього очолив чарти Apple Music в Україні.

Таким чином російська пропаганда продовжує зомбувати мізки українців. Проте це вже далеко не вперше росіяни використовують кіно як зброю. Як кінематограф стоїть на службі у Кремля, розбирався ТСН.ua.

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