Російські ракетні удари “Калібрами” втратили ефективність — речник ВМС ЗСУ

Застосування цієї зброї окремо не дає росіянам бажаних результатів.

Під час останніх масованих повітряних атак Росії українська ППО знищували всі випущені росіянами крилаті ракети "Калібр". Це свідчить про втрату ефективності цього виду російської зброї.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу в медіацентрі "Україна".

Він зазначив, що у Чорному морі перебуває вісім російських суден-носіїв "Калібрів", які в той час, коли не атакують - накопичують ракети.

Однак, за словами Плетенчука, застосування цієї зброї окремо не дає росіянам бажаних результатів.

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"Це небезпечна, але вже не настільки результативна зброя. Її ефективність суттєво знизилася”, - зазначив він.

Речник ВМС ЗСУ не виключає, що “Калібри” все ще можуть застосовуватися у комбінованих атаках.

“Однак навіть у таких сценаріях результативність "Калібрів" є сумнівною", - додав він.

Нагадаємо, російська армія на сьогодні може одночасно запустити по Україні зі своїх кораблів до 90 крилатих ракет "Калібр".

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