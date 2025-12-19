Російські ракети стали небезпечнішими: як ворог модернізує Х-101 та "Іскандери"

Російська ракета «Іскандер» / © Associated Press

Росія суттєво доопрацювала майже всі основні типи своїх ракет, використовуючи досвід повномасштабної війни. Так, ракети типів Х-101 та «Іскандер-М» почали становити ще більше загрозу для України.

Про це розповів директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил ЗСУ у резерві Анатолій Храпчинський, повідомляє «24 Канал».

Говорячи про оновлення крилатих ракет Х-101, Храпчинський наголосив на зміні низки технічних параметрів, удосконаленні електронної «начинки» та зростанні стійкості цих ракет до перехоплення.

Також експерт зауважив, що в опублікованих звітах його найбільше турбує один аспект: Головне управління розвідки Міноборони України постійно підкреслює наявність західних комплектувальних у російських ракетах, водночас майже не приділяє уваги аналізу білоруських компонентів.

«Хоча їх стає дедалі більше — і це головна проблема: вони навчилися їх виробляти», — акцентував Храпчинський.

Крім того, за його словами, балістична ракета «Іскандер-М» зазнала модернізації, отримавши можливість відстрілювати хибні цілі, виконувати різкі маневри під час заходу на ціль із перевантаженнями до 30g, а також працювати в режимі активного пошуку «сліпих» зон комплексів Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

Зазначається, що й інші типи ракет здатні проривати українську ППО, особливо у разі запуску з наземних платформ поблизу кордону та польоту на малій висоті, коли час на виявлення цілі та реагування істотно скорочується.

Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що Росія продовжує випробовувати в Україні модернізовані ракети, що летять за квазібалістичними траєкторіями, ускладнюючи роботу систем Patriot. Оновлені «Іскандери» та «Кинджали» використовують радіоелектронні пастки, що разом із тактикою перевантаження ППО створює нові ризики для критичної інфраструктури.