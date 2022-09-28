Російські "референдуми" під дулами автоматів: як голосували окуповані території і що буде далі

Путін сподівається на повторення кримського сценарію, а у світі готують нові санкції проти РФ

Російські окупанти оприлюднили результати так званих "референдумів" у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях. Як і очікувалося, росіяни "намалювали" показники понад 90% за входження окупованих територій до складу РФ. У Путіна мають намір найближчими днями оголосити про приєднання нових земель, незважаючи на те, що міжнародна спільнота не визнала "референдуми". Водночас, військові експерти роблять прогнози щодо впливу останніх подій на ситуацію на фронті.

Голосування під дулами автоматів

"Виборчкоми" на окупованих територіях "намалювали" картину повної підтримки Росії. За їхніми даними, 93% виборців із Запорізької області "проголосували" за приєднання регіону до РФ, у Херсонській області - 87%, Луганській - 98%, Донецькій - 99%.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що у псевдореферендумі на Луганщині, за даними окупантів, взяли участь стільки ж людей, скільки мали право голосу десять років тому – з урахуванням сотень тисяч евакуйованих та емігрантів.

Журналіст Денис Казанський показав відео, як виглядає референдум під дулами автоматів - озброєні окупанти разом з членами "виборчкомів" ходять по квартирах.

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів, що біля Запорізької АЕС окупанти влаштували виставу з голосуванням на "референдумі". Для цього вони запросили масовку, яка вдавала працівників ЗАЕС.

"Велика група чоловіків у цивільному дочекалась закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни. Дорогою ряджені роздавали інтерв'ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені", - зазначив він.

Крім того, окупанти під дулами автоматів примусили голосувати на фейкових "референдумах" українських військовополонених в Оленівці на Донеччині.

Фото з соцмереж

А на Херсонщині росіяни, що ходили по квартирах, взяли на озброєння "сімейне голосування" - якщо вдома був лише один член родини, то його "просили" взяти кілька бюлетенів та "проголосувати" за всіх.

Фото: Associated Press

Путін готується оголосити про нову анексію

В Москві відреагували низкою заяв щодо визнання результатів "голосування" на захоплених територіях. Заступник глави російського Радбезу Дмитро Мєдвєдєв уже встиг привітати псевдореферендуми фразою: "Ласкаво просимо додому, до Росії!".

Перший заступник глави Ради Федерації РФ Андрій Турчак заявив, що "підсумки референдумів усім очевидні, їхня легітимність не викликає сумнівів…, а голосування на референдумах відбувалось вільно та відкрито всупереч зусиллям київського режиму його зірвати".

Очікується, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, оголосить про анексію нових територій України 30 вересня під час виступу перед обома палатами російського парламенту.

За даними російських ЗМІ, колишній віце-прем'єр-міністр з питань оборони Дмитро Рогозін може стати головою або уповноваженим президента РФ в новому Кримському федеральному округу, який охоплюватиме незаконно окуповані Крим, Донецьк і Луганськ, території Херсонської та Запорізької областей.

Зеленський вимагає зупинити РФ

Презент України Володимир Зеленський заявив, що події на окупованих територіях не можна назвати навіть імітацією "референдумів". Він закликав членів Радбезу ООН "зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі"

"Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату – ми знали заздалегідь. Нібито явку, нібито відсотки. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу – були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається", – заявив глава держави.

Зеленський додав, що єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – ще більше підтримки для України від західних партнерів.

Президент також зазначив, що "реалізація так званого кримського сценарію й чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити".

Своєю чергою, МЗС України закликало ЄС, НАТО і країни "Великої сімки" негайно запровадити нові жорсткі санкції проти Росії і суттєво збільшити військову допомогу Києву.

Радбез ООН відреагував на псевдореферендуми

Через псевдореферендуми 27 вересня було скликано Раду безпеки ООН, учасники засідання засудили дії РФ.

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло наголосила, що так звані "референдуми", які щойно завершилися на окупованих територіях східної України, не були законними згідно з міжнародним правом і що ООН залишається повністю відданою суверенітету України в її межах.

Також заступниця генсека ООН звернула увагу, що "голосування" дуже часто відбувалося не на виборчих дільницях, а колаборанти у супроводі озброєних людей ходили з урнами від дверей до дверей.

Представники при ООН США, Великої Британії, Франції і низки інших країн назвали "референдуми" пародією і зазначили, що волевиявлення під дулами автоматів не може мати законної основи.

Своєю чергою, керівництво Європейського Союзу анонсувало санкції проти організаторів псевдореферендумів в Україні.

Чого тепер чекати на фронті

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що окупанти після так званих "референдумів" не зможуть перейти в наступ, незважаючи на погрози вийти на адміністративні кордони областей.

Селезньов нагадав про події 18 березня 2014 року, коли відбувся такий самий "референдум" на теренах тимчасово окупованого Криму й Севастополя.

"З цього часу Росія вважає ці території територією РФ. Але ми бачимо, що українські Сили оборони раз по раз завдають ударів по об'єктах на території Криму. Ми чули від такого собі Дмитра Медвєдєва, що спроби атакувати територію РФ будуть наражатися на відповідь з боку російської армії, а Крим вони вважають територією РФ. Але "бавовна" на території Криму і Севастополя трапляється, а реакції жодної немає", - зазначив він.

Військовий експерт Олег Жданов також вважає, що дії ЗСУ не зазнають змін:

"Ми як наступали, так і будемо наступати. Як звільняли свої території, так і будемо звільняти. Весь цивілізований світ, окрім Росії, буде вважати ці території Україною".

Експерт припустив, що Росія буде погрожувати ядерною зброєю, щоб відстояти окуповані території, "але навряд чи РФ, залишившись сам на сам проти всього світу, захоче її застосовувати".

Читайте також: