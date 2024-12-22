Російські "Шахеди" за добу шість разів вторглися в Білорусь: один пролетів понад 170 км

Заходи відбувалися в різний час, і один із дронів пролетів понад 170 км уздовж півдня Білорусі.

Останні 24 години в небі над Білоруссю зафіксовано щонайменше шість російських дронів-камікадзе “Шахед”, які порушували повітряний простір країни. Заходи відбувалися в різний час, і один із дронів пролетів понад 170 км уздовж півдня Білорусі.

Про це пише моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

Перший випадок стався о 14:23, коли “Шахед” залетів через район Комарина та продовжив маршрут у бік річки Прип’ять. Наступні порушення зафіксовані о 15:05, 20:58, 01:03 (дві одиниці) та о 07:31.

Особливу увагу викликав дрон, який зайшов у білоруський повітряний простір через Асаревичі о 15:05. Він подолав понад 170 км по південних районах країни та залишив Білорусь у районі Милошевичей (Лельчицький район). Інший дрон, який вторгся о 20:58, також прямував уздовж західного кордону, курсував у напрямку Єльська та зник із радарів о 21:30.

Приблизний маршрут "шахедов" над Білоруссю / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Примітно, що білоруська чергова авіація ВПС не здійснювала жодної реакції на порушення повітряного простору.

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