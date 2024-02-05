Російські шпигуни влаштовуються до різних організацій по всьому світу та організовують вбивства: як це відбувається

Російські шпигуни-диверсанти з військової частини 29155 ГРУ організовують вбивства по всьому світу. Для цього вони користуються фальшивими документами та навіть вдають із себе журналістів, правозахисників і кінематографістів.

Про це пише видання The Insider.

Як зазначається, російські шпигуни по всьому світу проникають до різних міжнародних організацій. Для цього вони використовують підроблені документи та роками вивчають легенди, яку “роль” цього разу їм потрібно буде “грати”. Завдяки цьому їм вдається організовувати вбивства, вибухи та отруєння хімічною зброєю.

“Втершись” у довіру, російські ГРУвці змогли проникнути на форум Каспарова, вступили до Ліги документального кіно та влаштувалися працювати в газету.

Як-от, наприклад, Іван Жихарєв — професійний геолог, який спеціалізується на бурінні свердловин для води, а також активіст, який присвячує вільний час правозахисній діяльності.

"У Московській відкритій школі прав людини його пам'ятають як одного з найактивніших волонтерів, він намагався не пропускати жодного Форуму вільної Росії, де брав участь у робочій групі щодо санкцій, просував ініціативи щодо захисту екології та донорства крові. Його не варто плутати з Іваном Жигарьовим — людиною з такою самою датою народження, ідентичною зовнішністю і лише однією іншою літерою у прізвищі. Жигарьов — учасник особливо секретного підрозділу вбивць і диверсантів, які отримали багаторічну підготовку в Головному розвідувальному управлінні Міноборони", — пише видання.

Нагадаємо, в норвезькому Університеті у Тромсе заявили, що в закладі можуть бути агенти, які працюють на російську розвідку.

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