Російські штурми на "Жигулях": в Forbes пояснили, чому окупанти використовують цивільні авто

Російські військові, через катастрофічні втрати бронетехніки та броньованих машин, почали застосовувати цивільні автомобілі для штурмів на фронті.

Про це повідомило видання Forbes.

Коли восени 2024 року перші російські штурмові групи вирушили в атаки на контрольовану безпілотниками територію, використовуючи звичайні "Жигулі", це здавалося дивним випадковим інцидентом. Однак нині цей штурм став звичайною практикою, адже втрати бронетехніки в російській армії вже перевищили 15 000 одиниць.

"Я так розумію, цей штурм на "Жигулях" тепер є нормою?", - коментує аналітик, переглядаючи чергове відео українського підрозділу безпілотників, який підриває російські “Жигулі”.

Росія, ймовірно, виробляє до 200 нових БМП-3 та 90 нових танків Т-90М щорічно, а також декілька сотень інших одиниць нової бронетехніки, зокрема колісних БТР-82.

Російська армія втрачає бронетехніку з небувалою швидкістю — 6 000 одиниць щороку. Хоча Кремль кілька років компенсував ці втрати, витягуючи старі машини з часів Холодної війни, навіть ці запаси вже на межі вичерпання.

Як повідомляє аналітик Джомпі, з 3 673 БТР, які зберігалися на складах до війни, Росія зараз має лише 2 358. При цьому більшість цих машин — старі БТР-60 і БТР-70, в поганому стані. Спутникові знімки показують, що деякі з цих автомобілів не рушали з місця з 2010 року.

"Автомобіль, який не рухається так довго, - це мертвий автомобіль. І якщо ви мені не вірите, ви напевно бачили, що відбувається з покинутими цивільними автомобілями за кілька років на відкритому повітрі", - зазначив Джомпі.

Протягом останніх місяців військові експерти обговорювали, коли російські збройні сили досягнуть критичної точки в виробництві транспортних засобів.

"Нормалізація штурмових дій на "Ладах" є чіткою ознакою того, що вони пройшли цей переломний момент. З кожним днем війни, яку Росія веде проти України, росіяни матимуть все менше бронетехніки і все більше покладатимуться на компактні автомобілі для перекидання військ у бій", - йдеться в статті.

Нагадаємо, Генштаб назвав кількість знищених окупантів.

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